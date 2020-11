Instagram, grandi novità in arrivo: cosa cambierà con l’update

Grosse novità in arrivo su Instagram. Il social network si prepara ad implementare nuove funzioni di guida

Il social network numero uno al mondo è sicuramente Instagram. Nonostante la recente esplosione di Tiktok, il colosso di Zuckerberg conta il maggior numero di utenti, sia vip che non. Tra i vari punti di forza dell’app, che ha saputo aggiornarsi e rimanere al passo con i tempi nel corso degli anni, ci sono sicuramente i continui aggiornamenti implementati dagli sviluppatori.

A questi, presto se ne aggiungerà un altro relativo alle Guide. i blog post informativi lanciati nel maggio scorso aggiungono tante nuove funzioni uniche ed esclusive, con una serie di argomenti che faranno piacere a tutti gli utenti che sfruttano la seguente funzionalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp, addio alle chat archiviate: arriva una nuova sezione

Instagram, i nuovi argomenti delle guide

Le Guide sono uno strumento informativo lanciato da Instagram lo scorso maggio, in piena emergenza Covid. La funzionalità ha riscontrato un grande successo in questi mesi, grazie ai numerosi argomenti a disposizione. A questi, se ne sono aggiunti negli ultimi giorni di nuovi, come annunciato dal social network stesso. Oltre ai temi già presenti, infatti, arrivano tanti nuovi blog post informativi. Tra questi, ci saranno nuove tematiche riguardanti il benessere e la moda, passando persino per lo shopping.

“Queste sono accessibili dalla sezione Shop del nostro social network, e sono a disposizione di tutti gli utenti in maniera totalmente gratuita” si legge nel blog ufficiale di Instagram: “Potrete usufruirne sin da ora, migliorando il vostro shopping grazie ai consigli degli esperti, in ogni ambito a disposizione“. L’ultima feature è già in fase di rollout, è prestissimo sarà su tutti gli smartphone.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Amazon Pharmacy, nuovo shop online: come funziona