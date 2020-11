Calciomercato Juventus, doppio affare in Olanda: le cifre

Calciomercato Juventus, per la prossima stagione Fabio Paratici studia un doppio affare con Mino Raiola in Olanda: le cifre

Quando di mezzo ci sono la Juventus e Mino Raiola può sempre succedere qualcosa sul mercato. E i prossimi due colpi giovani per i campioni d’Italia sono due diciottenni rappresentati dal potentissimo manager italo-olandese.

Il primo è Ryan Gravenberch, centrocampista dell’Ajax che non solo fisicamente ricorda Paul Pogba ma è decisamente più giovane. Da tempo è gestito da Raiola che come al solito muove le sue pedine sulla scachiera del calcio mondiale a piacimento. Alla Juve e a Pirlo in effetti Gravenberch piace non poco, anche se è un talento ancora da sgrezzare ad altissimi livelli.

La scorsa estate ci aveva pensato anche la Roma, quado pareva che fosse in dubbio se firmare o meo il prolungamento con il suo club. Oggi è legato all’Ajax fino al 2023, ma pare più un fatto di forma che di sastanza.

Colme spesso succede, la società di Amsterdam lascerà scatenare l’asta e piazzarlo al miglior offerente. C’è la Juventus, certo, che sogna un nuovo affare alla de Ligt che però a fine anno potrebbe lasciare, ma anche il Barcellona e altre potrebbero aggiungersi. La valutazione attuale è tra i 20 e i 25 milioni sempre che nel corso della stagione non cresca.

Calciomercato Juventus, la nuova prima punta potrebbe arrivare da Amsterdam

Poi però c’è anche Brian Brobbey, centravanti anche lui classe 2002 olandese ma di genitori ghanesi. La maglia è la stessa, come uguale è il procuratore, perché affidarsi a Mino Raiola è sinonimo di certezze tecniche ma anche economiche.

Secondo Calciomercato.com la dirigenza bianconera è già sulle tracce di Brobbey autore di 80 reti in 98 partite ufficiali nelle giovanil dei ‘Lancieri’ fino all’Under 21. In più a fine ottobre ha anche esordito in Prima Squadra contro il Fortuna Sittard e in menol di dieci minuiti ha segnato il suol primo gol in campionato.

Un giocatore ancora tutto da scoprire ma con un indubbio vantaggio per la Juventus. Al momento non ha ancora firmato prolungamenti e il suo cintratto quindi andrà in scadenza nel 2021. A Torino hanno costruito una fortuna con i parametri zero, la prossima pista porta in Olanda.