Whatsapp, arrivano nuovi stickers nell’ultima beta – FOTO

Whatsapp ha rilasciato un nuovo aggiornamento, ancora in versione beta, per i dispositivi Android: presente una nuova serie di stickers

Gli sviluppatori di Whatsapp hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per i dispositivi Android, ma al momento esso è disponibile solo nella beta. Con la versione 2.20.206.7 dell’app viene introdotto un nuovo pacchetto di stickers.

Il pacchetto in questione si chiama ‘Bigs and Yeti’ ed a breve sarà disponibile anche per i dispositivi con sistema iOS.

La nuova versione di WhatsApp Beta è attualmente in fase di rollout (avviamento finale) sul Play Store. A riferire le indiscrezioni e le prime immagini della novità sono gli esperti di WaBetaInfo.

Whatsapp, arrivano ufficialmente i messaggi effimeri

Intanto Whatsapp annuncia l’arrivo ufficiale dei messaggi effimeri all’interno della chat. Si tratta di messaggi che si cancellano dopo 7 giorni automaticamente. Per evitare che essi si cancellino, va spuntata l’opzione manualmente che permette si conservino fin quando vogliate.

Oltre questa, un’altra novità delle ultime settimane riguarda l’introduzione della ‘ricerca avanzata’. Essa permette di cercare, non solo i testi di una determinata conversazione, ma anche media e documenti.

