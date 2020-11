Morto Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia

E’ morto all’età di 81 anni il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, che aveva contratto il Covid-19

Il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, è morto a Roma all’età di 81 anni. L’uomo era positivo al Covid-19 da alcuni giorni ed era ricoverato all’ospedale Spallanzani. L’Unicef lo saluta con una bellissima nota: “È stato per tutti una guida sicura, un esempio di abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. In prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo, Francesco Samengo si è sempre distinto per l’enorme sensibilità e la ferma convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno. Nei due anni del suo incarico ha guidato l’organizzazione con grande impegno, passione e un’incessante dedizione”.

Morto Francesco Samengo, il cordoglio dell’intera Onlus

La vice-presidente Carmela Pace, il direttore generale Paolo Rozera, il consiglio direttivo, i presidenti regionali e provinciali, i volontari e tutto lo staff si stringono insieme nel dolore ed in segno di cordoglio nei confronti della famiglia. “Siamo fiduciosi che il suo esempio troverà conforto per affrontare la perdita”.

Samengo, prima di essere presidente, è stato volontario Unicef otre 20 anni, poi componente del Consiglio Direttivo e Presidente del Comitato Regionale della Calabria.

Ci ha lasciati dopo una lunga lotta contro il #COVID19 il nostro caro Presidente Francesco Samengo.

La sua instancabile abnegazione sarà per noi sprone a dare sempre il meglio per la causa dei bambini, in Italia e nel mondo.

Ci stringiamo con dolore e affetto alla sua famiglia. pic.twitter.com/eP9zoGl0rz — UNICEF Italia (@UNICEF_Italia) November 9, 2020

