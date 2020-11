Belen Rodriguez lo fa davanti a tutti e scoppia la polemica – VIDEO

Scoppia il caso Belen Rodriguez, lo fa nelle sue storie di Instagram e scoppia la polemica. Colpa delle cattive influenze?

Belen Rodriguez, la showgirl argentina, è solita pubblicare momenti della sua giornata per coinvolgere i suoi fan. Non nasconde mai nulla, ha subito messo in pubblica piazza la separazione da Stefano, riprende spesso le sue giornate con il figlio, Santiago, e cattura piccoli attimi della sua quotidianità.

LEGGI ANCHE > > > Melania Trump cambia tutto: lascia la Casa Bianca e il marito

Da quanto è fidanzata con l’hairstylist, Antonio Spinalbese, spesso pubblica momenti passati con lui, molto romantici a volte, altri in cui ritraggono semplici gesti di convivenza. Proprio in questi giorni, i due, stanno ristrutturando casa: sono di ieri le storie in cui Belen e Antonio ridipingono le pareti di grigio. Visto il lockdown in Lombardia, che è zona rossa, e quindi gli scarsi impegni dei due, hanno deciso di dedicarsi al fai da te ed ad un momento insieme.

NON PERDERTI > > > Oggi è una famosa conduttrice e portavoce del body positivity: la riconoscete?

Belen Rodriguez, il gesto che scatena la polemica: colpa delle cattive influenze?

CLICCA QUI PER VEDERE IL GESTO DI BELEN CHE HA FATTO INSORGERE IL WEB

Come abbiamo detto, Belen Rodriguez ed il nuovo fidanzato, Antonio Spinalbese hanno iniziato a fare qualche lavoretto in casa: un po’ per necessità, un po’ perché non c’è molto da fare. Giacché la Lombardia è zona rossa, i due hanno dedicato del tempo alla loro abitazione. Mentre Santiago era con loro, probabilmente a guardare la TV, la coppia ha deciso di dare una pittata alle stanze.

NON PERDERTI > > > Oggi è una star internazionale e ha un corpo unico: la riconoscete?

Ciò che ha fatto insorgere il web è la pausa dai lavori. Belen, infatti, si mostra in un momento di relax a fumare una sigaretta, in casa. Un gesto che ancora nessuno gli aveva visto fare e che in tantissimi non hanno condiviso.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip, Stefano Bettarini squalificato dal gioco: il motivo