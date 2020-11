Treviso, ordigno esplode davanti a un supermercato

Nel centro di Treviso è esploso un ordigno davanti a un supermercato che ha spaventato tutti i residenti della zona. Non ci sono feriti.

Nella giornata di ieri, domenica 8 Novembre, un ordigno è esploso nel centro storico di Treviso di fronte a un supermercato Pam. L’esplosione si è verificata intorno alle ore 21 e 15 spaventando tutti i residenti della zona. Non ci sono stati feriti anche se il supermercato ha subito dei danni alle vetrate. La zona è stato in seguito isolata dalle forze dell’ordine per permettere alla polizia scientifica di poter svolgere i dovuti accertamenti e poter ricostruire la dinamica di un episodio che per il momento rimane avvolto nel mistero, anche perché non ci sono state rivendicazioni.

