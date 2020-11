MotoGP, Guido Meda positivo al Covid: le condizioni del giornalista Sky che non è presente a Valencia per il week end di gara

Il noto giornalista di Sky Sport, Guido Meda, voce inconfondibile della MotoGP, ha contratto il Covid. A confermarlo è stato lui stesso in diretta sul canale satellitare per l’inizio delle prime Prove Libere del Gran Premio di Valencia. Poi a corollario è arrivato anche il post su Instagram, dove vengono mostrate anche le immagini della particolare postazione di commento direttamente a casa sua. Si perchè per non perdere nemmeno un giorno di lavoro, continuerà a commentare le moto comodamente dal proprio salone, in isolamento rispetto ai colleghi. La voce tecnica Mauro Sanchini lo assisterà dagli studi di Sky, mentre Andrea Boselli sarà l’inviato dai box del circuito Ricardo Tormo.

Guido Meda ora sta bene. Ha raccontato di aver avuto la febbre alta per tre giorni e dei sintomi alle vie respiratorie, classiche del Covid. In diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky), ha voluto ringraziare i medici per le cure che gli anno somministrato e che hanno consentito di tenere sotto controllo la situazione. Anche la moglie e due figli (dei tre) hanno contratto il coronavirus. Ad avere la peggio è stata proprio la consorte, con una settimana di febbre a 38 e spossatezza generale. Meda ha voluto poi lanciare un appello al rispetto delle misure di sicurezza, ricordando che le persone più anziane sono maggiormente esposte al rischio e farebbero più fatica a superarlo come ha fatto lui.

