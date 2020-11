Maradona, ancora ricoverato in ospedale: “Ha sintomi da astinenza”. Il chirurgo che l’ha operato conferma di averlo trovato in stato confusionale

Diego Armando Maradona è ancora ricoverato in ospedale, presso la clinica di Olivos, dopo l’operazione al cervello subita martedì scorso. Il “Pibe de Oro” ha reagito bene all’intervento e resterà in osservazione ancora per qualche giorno. L’ematoma subdurale alla testa è stato rimosso dall’equipe del chirurgo Leopoldo Luque, che ha confermato come l’incisione sia perfettamente riuscita. Il paziente sta bene e potrà recuperare pienamente la forma nel giro di una settimana. Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal luminare, però, sono emerse anche alcune zone d’ombra, come gli evidenti stati confusionali palesati da Maradona dopo l’intervento.

Questi atteggiamenti, secondo Luque, potrebbero essere assimilati a “sintomi di astinenza”. Una tremenda notizia visti i precedenti che riguardano l’ex campione del Napoli, vessato per molti anni da problemi di droga.

Maradona, ancora ricoverato in ospedale. Il chirurgo Luque conferma: “Ha sintomi da astinenza”

Leopoldo Luque, chirurgo di fiducia di Maradona, che lo ha operato a La Plata, ha dichiarato in conferenza stampa: “Posso dirvi che Diego sta molto bene, la Tac è stata positiva, abbiamo pure ballato”.

Poi però il medico precisa: “Nel post operatorio Diego ha avuto degli episodi di confusione. Assieme agli altri medici che lo hanno in cura, li abbiamo associati a un quadro di astinenza che andrà curato e questo richiederà alcuni giorni. Crediamo sia la cosa migliore per lui“.

Maradona aveva richiesto espressamente di poter tornare subito a casa dopo l’intervento, ma per il suo bene rimarrà ancora in ospedale, almeno fino alla prossima settimana.

