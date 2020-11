Terremoto Sicilia, scossa magnitudo 3.6 sulla costa nord: i dettagli

Nuova scossa di terremoto in Sicilia. La terra è tornata a tremare sulla costa nord, con un sisma di magnitudo 3.6 della Scala Richter.

Torna a tremare la Sicilia, con un nuovo terremoto abbastanza potente che ha colpito le coste a Nord dell’Isola. Infatti nella notte, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rintracciato un sisma di magnitudo 3.6 della Scala Richter, sulle coste settentrionali dell’isola siciliana.

Il terremoto non è stato avvertito distintintamente dalla popolazione, anche perchè è avvenuto in piena notte. Inoltre al momento non si segnalano nè danni, nè feriti. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli del sisma rintracciato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto Sicilia, colpita la costa settentrionale: non ci sono feriti e danni

Come abbiamo anticipato, il sisma nell’isola italiana si è verificato in piena notte. Infatti stando ai sismografi dell’Ingv, il terremoto è avvenuto alle ore 04:25 italiane. Il sisma, inoltre, ha raggiunto un’intensità massima di 3.6 della scala Richter, con l’epicentro individuato in mare a circa 77 km da Palermo. Mentre invece l’ipocentro si è verificato a 5 km di profondità.

Ma non solo, infatti l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, ha anche individuato le coordinate del sisma. Stando ai sismografi, infatti, il terremoto ha avuto coordinate 38.7 latitudine, 13.85 longitudine, ad una profondità di circa 5 km.

Fortunatamente, come abbiamo detto in precedenza, il terremoto non ha causato nè danni, nè feriti, con i cittaadini che hanno lievemente avvertito la scossa sismica. Inoltre dall’inizio dell’anno, la Sicilia si attesta una delle zone più attive a livello sismico, con circa una ventina di terremoti individuati dall’inizio dell’anno, spesso con intensità che superava il livello 3 della scala Richter.

