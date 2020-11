PlayStation Store, da Crash Bandicoot 4 agli indie: le nuove offerte

Tante nuove offerte in arrivo sul PlayStation Store. Da Crash Bandicoot 4 ai giochi indie: ecco le migliori promozioni

Ancora qualche settimana, e finalmente la next gen delle console sarà realtà. Milioni di persone sono in attesa di avere tra le mani le nuovissime PlayStation 5 e Xbox Series X ed S, e tra poco il sogno diventerà realtà. Nonostante l’avvento delle periferiche di gioco aggiornate, però, tante persone resteranno ancora sulle old gen per un po’.

Proprio per questo motivo, Sony sta continuando a pensare anche a tutti gli utenti di PlayStation 4, con sconti ed offerte esclusive. A queste, da qualche ora se ne sono aggiunte di nuove sul PlayStation Store. Tantissimi i giochi messi in promozione a prezzi da urlo, soprattutto per quanto riguarda Crash Bandicoot 4 e i giochi indie. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i migliori sconti disponibili.

PlayStation Store, tutti i migliori giochi in offerta

Fare una lista completa sarebbe veramente impossibile. I giochi che Sony ha messo in offerta sul PlayStation Store sono tantissimi e di qualsiasi genere. Il primo che va nominato è senza dubbio Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ossia un tripla A che viene venduto a 52,49 euro invece che 69,99, con uno sconto del 25%. Disponibili anche molti giochi indie e non sviluppati dai grandi colossi del mondo videoludico. Tra questi, c’è The Last Campfire di Hello Games venduto a 11,99 euro, mentre Creaks di Amanita Design è disponibile a 13,99 euro.

Tra le tante promozioni, spiccano anche Spelunky 2 e Celeste. Il primo è acquistabile a 15,99 euro, mentre il secondo a soli 7,99 euro. Presente anche l’appena uscito Windbound, venduto a 22,49 euro invece che 29,99 euro. Infine, anche Panzer Dragoon: Remake sarà scaricabile pagando la modica cifra di 16,74 euro. Per la lista completa dei giochi in offerta, vi basta cliccare qui ed accedere all’elenco.

