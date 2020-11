Whatsapp, come ‘spiare’ il proprio partner in tempo reale

Esiste un trucco di facile applicazione che consente di spiare le chat del proprio partner in tempo reale: come fare

Da quando Whatsapp è entrato nella vita di tutti noi, ha apportato diversi miglioramenti in quelli che sono i rapporti a distanza. La possibilità di sentirsi con molta semplicità quotidianamente ha favorito un po’ tutti. Spesso, però, i partner desiderano dare certezze alle proprie insicurezze o sospetti spiando le conversazioni private della dolce metà. A volte però risulta difficile impossessarsi del telefono altrui o comunque riuscirsi per più occasioni. A tal proposito, esiste un trucchetto che permette di spiare le chat private in tempo reale.

Whatsapp, i passaggi per spiare il proprio partner

Il metodo più affidabile per spiare il proprio partner ed evitare che quest’ultimo lo scopra, è quello di usufruire di Whatsapp Web. L’estensione desktop dell’app di messaggistica consente di collegare un account sulla versione web attraverso la scansione del QR Code presente nella voce impostazioni. Una volta avvenuta la sincronizzazione, si può controllare tutto ciò che si vuole. Questo non può accadere nel caso in cui l’account sia collegato già ad un altro dispositivo web. Inoltre, quando il cellulare è troppo lontano o non connesso ad Internet, la pagina non viene aggiornata.

