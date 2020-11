Scuola, Associazione presidi: “Con un Dpcm al giorno non funziona”

Sul tema scuola, è intervenuto il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli. Ecco le sue parole

Tra i tanti temi caldi degli ultimi giorni, c’è quello relativo alla scuola. Con il nuovo Dpcm, dovrebbero esserci ulteriori novità per ciò che concerne la didattica a distanza. Si va verso nuove imposizioni per quanto riguarda gli istituti superiori, valide a partire dai prossimi giorni e su tutto il territorio italiano.

A tal proposito, è intervenuto il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli alla trasmissione ‘L’Italia s’è desta’. “Ormai ogni giorno cambiano direttive e arrivano nuove decisioni, non si capisce bene per quale motivo. Si ha l’impressione di navigare completamente a vista” le sue parole: “Con la sospensione della didattica in presenza, si pagherà un prezzo sociale non indifferente. Bisogna capire dove avviene il contagio, ossia quasi sempre fuori dalle scuole“.

Scuola, Giannelli: “Con un Dpcm al giorno, non può funzionare”

Forte critica da parte del presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli per le decisioni prese dal governo. La scuola sta vivendo un periodo di forti dubbi e incertezze, a causa dei continui cambi di direzione. “Con un Dpcm al giorno che cambia le regole, è evidente che non possa funzionare. Sarebbe più utile potenziare i trasporti e all territoriali, che fino ad ora non hanno funzionato bene” ha spiegato a ‘L’Italia s’è desta’: “Serve più stabilità, con dieci giorni di didattica a distanza non si possono pianificare azioni a lungo termine“.

A conclusione del suo intervento, poi, il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi ha spiegato: “Non si può continuare a navigare alla cieca, servono delle certezze altrimenti non si va avanti. Addirittura alcune famiglia hanno continuato a mandare il bambino a scuola, nonostante ci fossero delle positività. Così non si può fare“.

