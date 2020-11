Diletta Leotta si sveglia e le mostra: il dettaglio non sfugge ai fan – FOTO

Diletta Leotta si sveglia e le mostra: il dettaglio non sfugge ai fan. La bellissima showgirl ha postato una story su Instagram che ha mandato tutti in tilt

Diletta Leotta non finisce di deliziare i suoi moltissimi fan su Instagram. Tra un impegno in radio e uno in Tv, la bellissima showgirl siciliana è sempre attentissima alla cura del suo aspetto fisico. Ultimamente sembra essersi riavvicinata al suo vecchio amore Daniele Scardina, dal quale si era separata la scorsa estate. I due sono stati immortalati insieme a Roma negli ultimi giorni, lasciando ipotizzare un ritorno di fiamma. D’altronde il pugile non aveva nascosto anche in pubblico la sua passione per la giornalista sportiva, manifestando ancora interesse nei suoi confronti. A livello social nessun altro indizio è stato però fornito riguardo il loro riavvicinamento e in molti sono ancora in cerca di conferme.

Diletta Leotta si sveglia e le mostra: unghie e mani bellissime – FOTO

Appena sveglia, dopo aver trascorso una notte all’interno di un lussuoso albergo romano, Diletta ha deciso di postare una storia molto particolare. Questa volta l’attenzione si è concentrata su un dettaglio meno gettonato della sua straordinaria bellezza: le mani. Unghie curatissime con smalto color carne e piccoli stickers colorati, oltre ad una pelle come sempre impeccabile. In bella mostra la tazza di caffè della prima colazione per trovare la giusta spinta in vista di un’altra giornata di lavoro. A nessuno sarà passata inosservata anche la presenza di bell’anello d’oro con tanto di pietra preziosa incastonata. Che sia il frutto di un regalo d’amore?

