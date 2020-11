Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per gennaio

Calciomercato Milan. Rossoneri con uno sguardo al campionato ed uno al mercato di gennaio per migliorare la squadra

Il Milan di Stefano Pioli è la miglior squadra dal post lockdown ad oggi. Occupa la prima posizione in classifica a +2 punti dalla seconda, il Sassuolo. I rossoneri sembrano aver trovato l’alchimia perfetta giocatori-allenatore-società. Tutto molto strano se si pensa che, proprio durante il lockdown, si ragionava su un ricambio di società ed allenatore. Con la carica di un leader come Ibrahimovic sono cambiate le carte in tavola e la squadra ha cominciato ad ingranare.

Attenzione però a non destare gli equilibri, perché arriva piano piano sempre più vicino il mercato di gennaio. Il Milan ha una prima questione spinosa da risolvere: il rinnovo di Calhanoglu in scadenza a giugno 2021. Tuttavia, in questi giorni, si parla di un ritorno di fiamma proprio per la sessione di mercato invernale.

Calciomercato Milan, rossoneri in pole per Szoboszlai

Dominik Szoboszlai è il ritorno di fiamma di questo Milan per la sessione invernale del mercato. L’ungherese era molto vicino alla maglia rossonera quando, quest’estate, sarebbe dovuto arrivare Rangnick nella dirigenza della squadra di Milano. Nonostante le cose siano poi andate diversamente, la società – stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – sta facendo un nuovo sondaggio con il RedBull Salisburgo.

Una clausola di 25 milioni di euro potrebbe risolvere tutto. C’è da dire, che nonostante l’avvio di stagione eccellente di Szoboszlai (5 gol e 8 assist in 11 partite) il suo ruolo è ampiamente occupato dalla guardia di Pioli. Come esterno sinistro, infatti, ci sono già Rebic, Rafael Leao ed il neo acquisto Jens Petter Hauge.