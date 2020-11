Covid-19, Pregliasco: “Ondata peggiore della prima. È molto più diffusa”

Parole allarmanti del virologo Fabrizio Pregliasco che dà il suo punto di vista sulla seconda ondata che sta invadendo il mondo

Fabrizio Pregliasco, autorevole virologo dell’Università degli Studi di Milano è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3 facendo il punto della situazione sull’attuale emergenza Covid-19. Non è stato un discorso felice il suo, anzi, se ci si aspettava parole dolci al miele che rassicurassero, non è stato così. Molto realista, con il suo savoir faire, Pregliasco ha messo in allarme tutto il Paese, nella speranza che un ruolo autorevole come il suo venga ascoltato.

Quando è stato possibile, lo stesso virologo ha dato un barlume di speranza all’Italia, questa volta è voluto tornare a pugno duro sulla situazione Covid-19. I dati sono allarmanti, nonostante la maggior parte siano asintomatici, la situazione sanitaria sull’intera penisola è grave e bisogna prenderne coscienza il prima possibile.

Pregliasco, le dure parole del virologo in diretta ad Agorà

Parole tutt’altro che al miele quelle di Fabrizio Pregliasco che preoccupato afferma: “È un’ondata ben peggiore della prima per la forte diffusione. La diffusione del coronavirus Sars-CoV-2 è molto ampia, lo vedo nello stesso contesto in cui vivo: amici, familiari, colleghi”. Massima allerta, dunque: il virus è più vicino di quanto lo si pensa e la prevenzione non è mai troppa, a detta del virologo.

Pregliasco tuona in diretta: “È facilissimo acquisirlo, a lavoro, in un bar, tra amici, ma poi torna sempre a casa. Se non volete farlo per voi, fatelo per la vostra famiglia e tutelatevi. Bisogna stare molto attenti, mai abbassare la guardia, gli asintomatici sono tanti”. Parole d’allerta da parte dell’esperto virologo in diretta su Rai 3.