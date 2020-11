Covid-19, lockdown per tre settimane annunciato in Alto Adige: registrato un numero eccessivo di persone infette nella regione.

Il Covid-19 sta continuando a diffondersi in tutto il Paese ad una velocità spiazzante. Parliamo infatti di una malattia che si muove sempre più rapidamente e che, come un raffreddore comune, è parecchio infida. Per questo motivo di giorno in giorno vengono sottolineate le necessarie regole per impedire che la situazione sfugga completamente di mano. Cosa che, tra l’altro, sta per succedere. Nelle parole del Presidente Conte di oggi, infatti, si parla di una situazione che è critica e che può peggiorare, con addirittura 15 regioni che sono a grave rischio. Ed è per questo motivo che gli enti regionali stanno decidendo di limitare sempre di più le libertà personali dei propri cittadini. Per evitare che i contagi continuino a verificarsi e che la malattia possa prendere completamente il sopravvento della situazione. In quest’ottica deve essere letta le decisione dell’Alto Adige.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, Fontana dice no a lockdown Milano: “Blocca la Lombardia”

Covid-19, lockdown in Alto Adige in seguito ai troppi contagi: tutti i dettagli

Oggi da Bolzano è arrivata la notizia. L’Alto Adige ha ufficialmente varato un lockdown per i propri cittadini. In particolare , si legge su Ansa, dalle ore 20 alle 5 di mattina di ogni giorno c’è il divieto totale i circolazione. Verranno chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e negozi. Rimarranno invece aperti i negozi di alimentari, e negozi che vendono generi di prima necessità. Anche le scuole superiore e l’università saranno chiuse nelle prossime settimane e la DAD sarà sempre più allargata. Queste regole dovrebbero essere in vigore fino al 22 novembre, per cercare di cambiare la situazione in cui si trova la regione.

LEGGI ANCHE —> Covid, direttore Oms in isolamento: ha avuto contatti con positivo