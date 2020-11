Abruzzo, battuta di caccia mortale: ucciso un 72enne

Abruzzo, battuta di caccia al cinghiale mortale: un 72enne è stato raggiunto, forse di rimbalzo, da un colpo ed è morto quasi subito

Tragedia incredibile attorno all’ora di prano in un bosco di Gessopalena (nel Chietino) dove era in corso una battuta di caccia al cinghiale. Un 72enne del posto è stato raggiunto da un colpo di fucile ed è morto ancora prima che potessero arrivare i primi soccorsi.

La vittima, Antonino Di Gregorio, conosceva bene la zona e aveva deciso di andare a cacciare per i fatti suoi tanto da essere stato trovato ancora con il suo fucile. Si è imbattuto però in una squadra organizzata per la caccia al cinghiale. Secondo le prime ricostruzioni quando uno cacciatori (un 48enne sempre della zona) ha avvistato un animale tra le piante ha sparato.

Il colpo però non ha ferito l’animale e per una tragica fatalità, forse dopo essere rimbalzato, ha raggiunto al petto il 72enne. L’anziano è crollato a terra in una pozza di sangue e per lui non c’è stato scampo. Lo hanno ritrivayo gli stessi cacciatori poco dopo mentre stavano tornando verso le macchine, riverso sul ciglio della strada.ù

A quel punto è stato allertato il 118 ed è arrivata l’ambulanza, ma era già troppo tardi tanto che l’elisoccorso, decollato da Pescara, è stato rimandato indietro. Sul posto è arrivato anche il medico legale e sono in corso indagini dei carabinieri della zona oltre che del Nucleo rabiomobile della compagnia di Lanciano.

Abruzzo, è il secondo incidente di caccia nel giro di pochi giorni

Non è il primo incidente di caccia che capita però nelle campagne abruzzesi nelle ultime settimane. Solo sette giorni fa nelle campagne di Montebello di Bertona un 71enne che stava passando in una zone nella quale si stava svolgendo una battuta di cacciaè stato raggiunto da un colpo di fucile finendo in ospedale.

A sparare era stato un 78enne, anche lui del posto e con regolare licenza di caccia. Voleva sparare al cinghiale, ha colpito il malcapitato che stava solo andando a casa di un amico

Dopo l’intervenuto del 118 di Pescara, anche con l’elisoccorso, la corsa in ospedale. Il, ferito aveva riportato una frattura scomposta di tibia e perone, insieme ad alcune lesioni vascolari.