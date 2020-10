La pop star britannica ha messo a disposizione dei bambini bisognosi il suo ristorante di Nothing Hill.

Ed Sheeran, il famoso cantante autore della canzone “Perfect”, ha deciso di aiutare i bambini in difficoltà nel Regno Unito offrendo loro dei pasti gratuiti. Aldilà del coronavirus, nel periodo dellAutumn Half Term, il periodo di assenza dalle scuole, il governo britannico non prevede il prosieguo della fornitura di pasti gratuiti ai bambini.

Da qui la decisione della popstar di mettere a disposizione di questi bambini bisognosi il suo ristorante di Nothing Hill. Ed Sheeran si occuperà della distribuzione del cibo nei loro confronti.

Londra, Ed Sheeran offrirà pasti gratis ai bambini bisognosi

La pop star britannica, dal momento in cui è diventato genitore ha cambiato la sua visione del mondo. Sua figlia, in modo indiretto, gli ha fatto capire che non tutti i bambini sono fortunati, perciò Ed Sheeran ha deciso di aiutare tutti i piccoli in difficoltà.

In modo particolare, l’autore del famosissimo brano “Perfect”, ha deciso di aiutare i bambini soprattutto nell’Autumn Half Term, il periodo di assenza dalle scuole nel periodo autunnale.

Dato che il governo britannico non continua a offrire ai bambini i pasti gratuiti, Ed Sheeran è sceso in campo e ha aperto le porte del suo ristorante “Bertie Blossoms” ai piccoli bisognosi.

Sul profilo Instagram ufficiale della sua azienda, Ed Sheeran ha spiegato le modalità con le cui è possibile prelevare cibo gratuito nel suo ristorante. La distribuzione del cibo verrà effettuata in determinate fasce orarie.

