Nel casertano, ad Aversa, un commissariato di Polizia è stato chiuso dalla Questura di Caserta perché un agente su quattro è positivo al coronavirus.

Il commissariato della Polizia di Stato di Aversa chiude a causa del Covid-19. Questo avvenimento mette in evidenza il fatto che il coronavirus in Italia circola con molta facilità. Sono tantissimi, infatti, i nuovi casi di positività registrati nel nostro Paese.

“Troppi i casi di positività che si sono riscontarti tra il personale del commissariato della Polizia di Stato di Aversa”. Circa un agente su quattro è positivo al Coronavirus ed è appunto per questo motivo che la Questura di Caserta ha disposto la chiusura del commissariato per permettere ai sanitari gli opportuni interventi di sanificazione dei locali.

Caserta, chiude commissariato: troppi agenti positivi

Ad Aversa, in provincia di Caserta, in Campania, è stato chiuso per causa covid il commissariato di Polizia. Da quanto si evince dalle ultime rivelazioni sul caso, il commissariato di polizia rimarrà chiuso sino a quando non verrà reintegrato in servizio, gradualmente, il personale contagiato.

I casi rilevati all’interno del commissariato è di un positivo su quattro. Complessivamente sono all’incirca 70 i poliziotti che prestano servizio nel commissariato della Polizia di Stato di Aversa.

I militari che non presentano sintomi sono stati messi in isolamento fiduciario e fino a quando le attività del commissariato saranno sospese, il controllo del territorio di Aversa verrà preso dalle pattuglie del vicino presidio di polizia di Casapesenna e dalla stessa Questura di Caserta.

