Roma, scontri a Piazza del Popolo: cariche e bombe carta – VIDEO

Roma, scontri molto pesanti tra la popolazione e le forze dell’ordine. La situazione è davvero molto delicata e c’è tanta violenza.

Le proteste contro i provvedimenti presi dal Governo per limitare la diffusione del Covid-19 continuano ad assumere tinte sempre più forti. In questo preciso momento a Roma ci sono continui scontri. In particolare Piazza del Popolo, nel cuore della città, ci sono delle continue colluttazioni tra i manifestanti che si sono radunati e le forze dell’ordine. La folla ha più volte lanciato delle bombe carta contro gli schieramenti della polizia presente per controllare la situazione. In risposta i celerini hanno attaccato caricando più volte i manifestanti e cercando di disperderli. In basso dei video.

Roma, scontri a Piazza del Popolo: cariche in risposta alle bombe carta – VIDEO

La situazione non è certo tra le migliori, gli scontri continuano. In Piazza del Popolo, a Roma, la situazione si è fatta particolarmente complicata. Come dimostrano dei video che stanno circolando online in questo momento, infatti, gli scontri tra le forze dell’ordine e tra i protestanti sono sempre più violenti. La situazione è ormai del tutto degenerata e la violenza imperversa per le strade. Più volte coloro che stanno protestando hanno colpito la polizia con delle bombe carta e con dei petardi. Inevitabilmente le forze dell’ordine hanno contrattaccato, caricando e cercando di disperdere il più possibile la folla che si era radunata nella zona e che stava manifestando con violenza. Di certo un momento molto particolare per il Paese.

