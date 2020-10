L’Inter prova a strappare alla Juventus un obiettivo di mercato a parametro zero. Di chi si tratta.

Il calciomercato, nonostante la sessione estiva sia terminata da poco, si accende e da vita a un vero e proprio derby di mercato. Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool vincitore dell’edizione 2018/2019 di Champions League, è stato accostato da moltissimo tempo alla Juventus.

I bianconeri, speranzosi di fare una plusvalenza con la cessione di uno tra Rabiot e Ramsey, voleva reinvestire il tesoretto sul mercato per acquistare a parametro zero l’olandese Wijnaldum.

A mettere i paletti tra le ruote dei movimenti di mercato bianconeri la dirigenza dell’Inter guidata dall’ex Beppe Marotta. Infatti, stando a quanto riportato dal portale inglese 90min.com, l’Inter è sulle tracce del centrocampista classe 1990.

Il club di Suning è pronto a scendere in campo e affrontare non solo la Juventus, ma anche altre big europee come Barcellona e PSG. Wijnaldum rappresenta un’occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire in quanto ha un contratto in scadenza con i Reds. Il giocatore non è intenzionato a firmare un prolungamento contrattuale con i Reds e così per lui si sono fatti avanti moltissimi club.

Calciomercato Juventus, Marotta su un obiettivo bianconero: di chi si tratta

Georginio Wijnaldum sta diventando l’oggetto dei desideri di moltissimi top club europei. Il giocatore era stato accostato alla Juventus, ma nelle ultime ore sono spuntate fuori molte concorrenti, fra cui l’Inter di Marotta.

Il centrocampista classe 1990 ha un contratto in scadenza a giugno e il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, sta facendo pressioni sul club per ottenere il rinnovo di Georginio Wijnaldum.

Dai vertici però dicono di no. La dirigenza non vuole accontentare le richieste dell’ex Newcastle. Wijnaldum per continuare a giocare in maglia Reds vorrebbe un contratto quinquennale da 7 milioni di euro a stagione.

Il Liverpool non è disposto ad accontentarlo e l’Inter, per arrivare a lui potrebbe giocare la carta Eriksen. Un possibile scambio a gennaio non è da escludersi.

