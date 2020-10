Turchia, Erdogan: “Musulmani in Europa come ebrei durante il nazismo”

Continuano gli scontri tra Erdogan e l’Europa. Dopo i battibecchi con Macron, il numero uno della Turchia se l’è presa con la Merkel

Nelle ultime ore, la Turchia è al centro di diverse diatribe a livello internazionale. Solamente ieri, il presidente turco Erdogan si è ritrovato a rispondere alla mossa di Emmanuel Macron di richiamare a Parigi l’ambasciatore ad Ankara. Oggi, un’altra discussione con l’Europa e, nello specifico, contro Angela Merkel.

“L’Europa sta compiendo una vera e propria campagna di linciaggio contro i musulmani, simile a quella contro gli ebrei prima della Seconda Guerra Mondiale” la pesante accusa di Erdogan: “Qui si parla di islamofobia, la peste dei Paesi europei. Chiedo alla Merkel: se avete libertà di religione, come mai ci sono stati quasi 100 attacchi contro le moschee? Siete dei fascisti, gli eredi dei nazisti“.

Turchia, Erdogan: “Boicottate i prodotti francesi”

Pesantissime accusa da parte del presidente della Turchia di Erdogan, che ha definito l’Europa come un continente islamofobo e ha attaccato direttamente la Merkel, definendo i tedeschi come fascisti ed eredi naturali dei nazisti. Solamente ieri, c’è stata un’altra diatriba con Macron. “Vi chiedo di boicottare i prodotti francesi, così come in Francia hanno chiesto di non comprare più prodotti turchi” l’appello lanciato alla sua nazione: “Non mi rivolgo solo ai musulmani, ma anche ai cristiani e agli ebrei. Nell’Islam, non essere della nostra religione non è assolutamente una colpa“.

Continuando poi sul tema relativo alla salvaguardia della popolazione musulmana in Europa, Erdogan ha così parlato. “Se veramente in Francia i musulmani vengono oppressi, io mi appello ai leader politici: dovete intervenire al più presto” ha concluso durante il suo discorso alla nazione.

