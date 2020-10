Coronavirus mondo, in Usa record di casi: 88.973 positività in 24 ore

Il Coronavirus torna a dilagare nel mondo. Nuovo record di casi anche per gli Usa, con ben 88.973 positività in solamente 24 ore.

La situazione Coronavirus nel mondo continua a precipitare. Infatti i contagi dilagano, con tutti i paesi del pianeta che si trovano in difficoltà nel contenere la pandemia. Inoltre il paese più colpito al mondo restano gli Usa. Infatti nella nazione a stelle e strisce, negli ultimi giorni, sono risaltate le positività di cinque stretti collaboratori del vice-presidente Mike Pence.

Anche nella giornata di ieri, il bollettino del paese americano ha attestato 88.973 nuovi casi in solamente 24 ore, un vero e proprio record mondiale. Al momento gli Usa rimangono anche il paese con il maggior numero di decessi nel mondo. Infatti sono ben 225mila i morti dall’inizio della pandemia. Eppure dal Governo americano si continua a parlare con un certo distacco riguardo al tema.

Infatti nella giornata di ieri il capo staff della Casa Bianca, Mark Meadows, ha dichiarato: “Non controlleremo la pandemia, controlleremo il fatto che avremo vaccini, terapie per mitigarne gli effetti” – ha poi concluso – “Il virus è contagioso proprio come l’influenza, dobbiamo cercare di fare in modo che la gente non muoia“.

Coronavirus nel Mondo, in Germania 8.685 nuovi casi: oltre 10mila decessi

Ma il Coronavirus sta iniziando a dilagare anche in paesi che hanno contenuto bene la pandemia. Infatti anche in Germania i casi stanno crescendo a dismisura, con oltre 10mila contagi al giorno. Nonostante ciò la cancelliera Angela Merkel resta ottimista, specialmente dopo l’ultimo bollettino medico dell’Istituto Robert Koch a cui è affidato il tracciamento della pandemia.

Infatti nella gironata di ieri, i contagi sono stati “solamente” 8.685, a cui si vanno ad aggiungere 29 decessi. Mentre invece il totale dei casi dall’inizio sale a 437.866 unità, a cui si vanno ad aggiungere 10.056 vittime.

L.P.

