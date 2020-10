Covid Germania, 11.176 nuovi casi: 29 morti in un giorno

Peggiora la situazione Covid-19 in Germania. Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Robert Koch sono 11-176 i nuovi casi, con 29 decessi.

La situazione Covid-19 sembra andare fuori controllo anche in Germania. Nonostante l’ottima gestione della pandemia della cancelliera Angela Merkel, continuano ad aumentare i casi anche nel paese tedesco. Infatti, secondo i dati riportati dall’Istituto Robert Koch, i nuovi casi di positività sono ben 11.176, mentre i decessi legati alla pandemia sono 29.

Ad oggi la seconda ondata preoccupa anche un paese che ha saputo gestire bene la pandemia come la Germania. Infatti ad oggi i casi in totale sono ben 429.181, mentre invece i decessi sono saliti a quota 10.032. Una situazione che rischia di diventare insostenibile anche nel paese tedesco, con il Covid che sta risultando sempre di più una piaga per l’intera Europa.

Covid Germania, superati i 10mila decessi: manca personale nel sistema sanitario

Ma la situazione sembra diventare insostenibile anche in Germania con oltre 10mila decessi. Infatti ad oggi anche il sistema sanitario tedesco sembrebbe andare in difficoltà, non tanto per la mancanza di terapie intensive ma per la mancanza di personale.

Negli ultimi giorni, infatti, la primaria tedesca Maria Vehreschild, direttrice del Dipartimento di Malattie Infettive della Goethe Universitat-Klinikum di Francoforte, ha fatto il punto della situazione. Infatti Vehreschild ha ricordato che tra i punti di forza del sistema tedesco ci sono il numero di posti letto in terapia intensiva (34 ogni 100mila abitanti contro gli 8 del nostro Paese) ed anche la grande quantità di tamponi.

Mentre invece sembrerebbe mancare il personale all’interno degli ospedali. Inoltre la primaria tedesca ha ricordato che la differenza con l’Italia sta negli investimenti dedicati alla sanità. Infatti mentre la Germania spende ben il 9,5% del PIL nazionale nella sanità, gli investimenti italiani sono fermi al 6,5% del PIL nazionale. Così anche l’aumento dei casi non sembrerebbe preoccupare il paese tedesco, pronto a fronteggiare ancora una volta la pandemia.

