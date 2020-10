Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Real Madrid: i dettagli

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo nei prossimi mesi con il possibile doppio colpo dal Real Madrid

La situazione in casa Real non è delle migliori e, dopo le sconfitte con Cadice e Shakthar, Zidane rischia il posto. La gara contro il Barcellona potrebbe essere decisiva per un esonero. Secondo quanto riferito da Don Balon, qualora il francese andasse via, potrebbe salutare anche Isco. Il calciatore è ben voluto dal tecnico, ma da anni il presidente cerca di piazzarlo al miglior offerente. Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe, inoltre, rappresentare l’ultima chance di cederlo a buon prezzo.

La Juventus, principale interessata, resta alla finestra per la possibilità di cogliere l’affare. Il costo dovrebbe aggirarsi sui 50 milioni di euro. Un altro profilo che piace è Casemiro, il quale sta deludendo anche a livello personale e per il quale il prezzo fissato è di 70 milioni di euro. L’arrivo di entrambi, per un’operazione da 120 milioni di euro complessivi, porterebbe il centrocampo bianconero ad un livello superiore.

Calciomercato Juventus, la situazione in chiave Dybala

La situazione di Dybala in casa Juve è divenuta centrale in questi mesi a causa del contratto in scadenza nel 2022 e per il quale non si riesce a trovare un accordo di rinnovo. Ad ora, dopo diversi incontri con l’entourage, non si è arrivati ad una fumata bianca. La dirigenza bianconera, infatti, è ferma ad un’offerta da 10 milioni di euro anni. La richiesta della Joya è di 15 milioni di euro. Più i tempi si prolungano, maggiore è la possibilità che il calciatore lasci Torino in estate. A tal proposito, si è fatta avanti una pretendente a sorpresa: si tratta del Chelsea. Stupisce perché i Blues non hanno mai mostrato interesse per l’argentino a differenza di club come Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Tottenham. Senza prolungamento, l’offerta d’acquisto per convincere Agnelli dovrebbe essere di circa 80 milioni di euro.

