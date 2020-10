Morta Marge Champion, fu la Biancaneve della Disney

All’età di 101 anni è morta Margie Champion, la celebre Biancaneve della Disney del 1937: gli ultimi lavori nel 2001

All’età di 101 anni si è sempre Margie Champion, attrice e ballerina famosa principalmente per il suo ruolo di Biancaneve nel film d’animazione della Disney ‘Biancaneve e i 7 nani’ (1937). Ad annunciare la sua morte, avvenuta nella casa di Los Angeles, il maestro di danza Pierre Dulaine ai microfoni del The Hollywood Reporter.

Chi era Margie Champion

La Champion è entrata nella memoria comune grazie al ruolo di protagonista nel film di animazione di Biancaneve, ma successivamente per la casa americana ha interpretato anche la fata turchina in Pinocchio (1940), l’ippopotamo ballerino in Fantasia (1940) e Mr Stork in Dumbo – L’elefante volante (1941).

Nel 1943 Marge Champion debuttò a Broadway e vi recitò fino al 2001. Nel 1975 vinse un Emmy Award per le migliori coreografie per Queen of the Stardust Ballroom.

Per ciò che riguarda la vita privata, si è sposata tre volte: prima con Art Babbitt (’37-’40), poi con Gower Champion (’47-’73) ed infine con Boris Sagal (’77-’81). Quest’ultimo morì in un incidente sul set. Ha due figli biologici, Blake e Gregg, avuti con il secondo marito. Altri cinque li ha adottati.

