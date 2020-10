Sciopero di metro e bus, trasporti bloccati il 23 ottobre: le città coinvolte

Sciopero di metro e bus, trasporti bloccati il 23 ottobre: Da Milano a Roma saranno coinvolte tutte le principali città italiane

Si preannuncia un venerdì nero per tutti i fruitori dei mezzi pubblici in Italia. Il 23 ottobre è infatti proclamato uno sciopero totale di metro, bus e treni che coinvolgerà le principali città italiane. Una mobilitazione che rischia di paralizzare il nostro Paese, già pesantemente colpito dall’emergenza Covid in rialzo. L’iniziativa, che durerà 24 ore, è promossa dai lavoratori del sindacato Cub (confederazione unitaria di base) ed è dovuta alla richiesta di “uscire dalla crisi con un nuovo modello di sviluppo per garantire un lavoro stabile e tutelato. Aumentare salari, redditi, diritti e welfare“, come riportato in una nota. Sarà in vigore dalle 21 di giovedì 22 ottobre alle 21 di venerdì 23 e vedrà coinvolte Milano, Roma, Torino e Napoli. Nel capoluogo lombardo rischiano di fermarsi i treni regionali di Trenord, Italo e Trenitalia, e tutti i mezzi di Atm con metropolitane, autobus e tram che non sono garantiti.

Sciopero di metro e bus, trasporti bloccati il 23 ottobre: coinvolte Roma e Milano

Le fasce dello sciopero saranno le seguenti: tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio. Negli altri orari saranno garantiti gli spostamenti anche con metro e bus, oltre a treni e tram.

Come ricordato anche da Trenitalia per le lunghe tratte: “Nelle giornate di sciopero sono assicurati i servizi minimi di trasporto predisposti a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali. Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili, è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione”.

A Roma l’Atac fa sapere che “dallo sciopero sono esclusi i servizi di sicurezza delle metropolitane, gli ingegneri centrali, i capitecnici e i capi di movimento centrali“.

Previsti grossi problemi per il traffico metropolitano anche a Torino e Napoli che rispetteranno gli stessi orari di sospensione del trasporto.

