Meteo, in arrivo le prime piogge: cosa cambia nel weekend

Cambia il meteo nel weekend, con l’arrivo di nuove piogge sulla penisola. Durante questo giovedì le precipitazioni colpiranno Nord e Centro.

Dopo giorni di ripresa, torna a peggiorare il meteo sulla penisola, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno durante il weekend. Infatti l’Ottobrata sembra giungere al termine, con l’Italia che dovrà affrontare un nuovo ciclo di maltempo che colpirà tutto il paese. E’ in arrrivo un periodo burrascoso, influenzato soprattutto dalle forti correnti cicloniche in discesa dal Nord Europa, che rimescoleranno le carte in gioco.

Il maltempo raggiungerà nuovamente l’Italia tra le feste di Halloween e Ognissanti, con una situazione meteorologica totalmente capovolta. La vasta area depressionaria arriverà dal Mare del Nord e raggiungerà prima l’Europa centrale e poi anche tutti i paesi del mediterraneo. Questa nuova fase di maltempo si trascinerà fino ai primi giorni di Novembre, dove avremo giornate con piogge abbondanti e persistenti. Queste precipitazioni inizieranno a colpire già da questo giovedì. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna sui tre settori italiani.

Meteo, nuove piogge sulla penisola: precipitazioni già da questo giovedì

Durante questo giovedì, le prime perturbazioni iniziaieranno a colpire la penisola. Infatti il meteo sta cambiando repentinamente, con nuove piogge che colpiranno le diverse regioni italiane. Già da questo giovedì la situazione cambierà in diverse zone della penisola, andiamo quindi a vedere dove cadranno le prime piogge sulla nazione italiana e come cambieranno le condizioni meteorologiche sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo le prime piogge in discesa dall’Europa del Nord. Infatti già a partire dalla mattina le precipitazioni colpiranno la Liguria, mentre invece cieli nuvolosi copriranno Lombardia e Piemonte. Migliore la situazione sulle regioni del NordEst, con solamente qualche nebbia al mattino, che coprirà il Veneto. Le temperature scenderanno lievemente, con massime che andranno dai 14 ai 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, al mattino avremo le prime piogge su parte dell’Emilia Romagna. Infatti anche qui avremo le prime infiltrazioni piovose che si insedieranno sulle regioni centrali. Altrove avremo condizioni meteorologiche migliori, con il sole che resisterà sia sulle regioni tirreniche che sulle regioni adriatiche. Qui i valori termici resteranno stazionari, con temperature che oscilleranno dai 17 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, le infiltrazioni temporalesche faticheranno ad arrivare. Infatti qui l’anticiclone è ancora saldo, con le temperature che rimarranno alte. I cieli risulteranno sereni un pò ovunque, con solamente qualche addensamento sulla Sicilia Occidentale. Le temperature, come anticipato, qui rimarranno stabili, con massime che andranno dai 20 ai 23 gradi.

L.P.

