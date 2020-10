Calciomercato Milan, il fuoriclasse potrebbe rimanere ancora: la trattativa

Calciomercato Milan, si pensa al clamoroso rinnovo di contratto. Per il giocatore, pronto un altro anno da protagonista

In questo inizio di stagione, dopo la sessione estiva di calciomercato, il Milan ha dimostrato di poter essere finalmente definito una big. La squadra di Pioli gioca bene, vince e convince, e il primo posto in Serie A ne è la dimostrazione lampante. I rossoneri hanno cambiato rotta a partire dal post lockdown, con un modulo rivisto che esalta le caratteristiche dei singoli e con Zlatan Ibrahimovic grande leader, dentro e fuori dal campo.

Lo svedese si sta dimostrando un trascinatore assoluto, nonostante i 39 anni di età. La doppietta dello scorso sabato contro l’Inter – che ha regalato al Milan un derby che mancava da anni – è solo un’ulteriore riprova di quanto sia il perno del progetto milanista. Proprio per questo motivo, la società di via Aldo Rossi starebbe seriamente pensando di allungare il contratto del gigante di Malmoe di un altro anno ancora.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic fino a 40 anni: il piano della società

Che Ibrahimovic sia un giocatore imprescindibile per questo Milan è fuori discussione. Lo svedese si sta dimostrando ancora uno dei giocatori più influenti di tutto il panorama calcistico europeo, e sta trascinando i rossoneri sia in Serie A che in Europa League. Al termine di quest’anno, il gigante di Malmoe potrebbe dire addio, costringendo la dirigenza ad intervenire nella prossima sessione di calciomercato per trovare un degno sostituto. O meglio, così dovrebbe essere qualora il rapporto venisse interrotto.

In realtà, stando a quanto riportato questa mattina dal “Quotidiano Sportivo”, pare che Maldini e Massara stiano seriamente pensando di trattenere il numero 11 del Milan per un altra stagione ancora, regalandogli un ruolo da protagonista a 40 anni. Inoltre, la mossa potrebbe agevolare i rapporti con Raiola e quindi facilitare anche la trattativa per il rinnovo di Donnarumma.

