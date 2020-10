Nasa, accordo con Nokia per portare 4G sulla Luna

La Nasa ha stretto un accordo commerciale con la multinazionale finlandese Nokia per portare la tecnologia 4G sulla Luna per permettere agli astronauti di comunicare.

La Nasa si è posta come obiettivo quello di portare sulla Luna la connessione 4G. Lo scopo è quello di consentire agli astronauti di poter disporre di un metodo efficiente per poter comunicare tra loro. Ormai da molti anni l’Agenzia Spaziale americana ambisce a ritornare sulla luna, e poter così interrompere un’attesa che dura dal 1972, quando l’Apollo 17 sbarcò sul satellite. Jim Bridenstine, amministratore della Nasa, ha dichiarato di recente che “la missione Artemis vedrà la Luna come trampolino di lancio verso Marte. L’equipaggio potrà effettuare test prima della partenza e dirigersi verso il Pianeta rosso con le conoscenze adeguate per affrontare le sfide a venire”. Artemis 1 dunque viaggerà senza equipaggio e avrà l’obiettivo di testare prestazioni e capacità di comunicazione. Per poter conseguire l’ambizione sogno di poter implementare una connessione 4G, la Nasa ha scelto di stringere una partnership con Nokia.

Nasa, l’obiettivo è portare l’uomo sulla Luna entro il 2024

Sarà la multinazionale finlandese infatti a fornire la tecnologia necessaria all’operazione. L’Agenzia americana confida che entro il 2024 sarà dunque possibile riportare l’uomo sulla Luna. Il costo stimato di questa complessa operazione si aggira intorno ai 28 miliardi di dollari. Di questi fondi, circa 16 miliardi serviranno a coprire esclusivamente i costi dell’atterraggio lunare. Anche se vi è bisogno dell’autorizzazione del congresso per avere il via libera su questi finanziamenti. E molto dipenderà anche dal risultato delle prossime presidenziali usa. Donald Trump infatti considera questa operazione della nasa come una priorità da perseguire ad ogni costo ed è evidente che in caso di una sua rielezione, la strada per l’agenzia governativa Usa sarebbe in discesa. Nel caso in cui invece salisse Biden al potere, il futuro è un’incognita in quanto il candidato non si è mai espressa in maniera decisa sull’argomento.

