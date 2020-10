Usa, il medico di Trump: “Presidente non può più trasmettere il virus”

Dagli Usa arrivano nuovi aggiornamenti sulla situazione di Donald Trump. Il medico personale afferma che il presidente non può trasmettere più il virus.

Durante la notte italiana, gli Usa hanno annunciato la fine dell’isolamente per il presidente Donald Trump. A darne l’annuncio, infatti, ci ha pensato proprio il medico personale del tycoon, che ha affermato come non ci siano prove di un’attiva riproduzione del virus. Così si è deciso di interrompere il virus, con il presidente prontissimo a tornare in campagna elettorale per le prossime elezioni del 3 novembre.

Infatti Sean Conley, medico personale del presidente, ha affermato: “Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione dell’isolamento in sicurezza. Non è più considerato a rischio di trasmissione ad altri“.

Lo stesso Conley ha poi continuato affermando: “Ora, senza febbre da più di 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test rivelano che non ci sono più prove di un’attiva riproduzione del virus. Inoltre i test condotti hanno dimostrato un calo della carica virale“.

Usa, Trump assicura i suoi elettori: “Sto Bene”

Ma proprio nella giornata di ieri il presidente degli Usa, Donald Trump è tornato a parlare direttamente dal balcone della Casa Bianca. Infatti, dall’abitazione presidenziale, il tycoon ha tranquillizzato i suoi elettori, affermando di stare bene. Dopo aver chiesto alla folla come stava, il presidente è subito tornato a fare campagna elettorale.

Infatti il tycoon ha chiesto agli attivisti afroamericani di convincere gli indecisi a votarlo, cercando di accaparrarsi una buona fetta di elettori. Così Trump ha deciso di tornare in campagna elettorale cercando di convincere la comunità afroamerica e quella ispanica, per recuperare del terreno sullo sfidante democratico, Joe Biden.

Intanto però il Covid-19 torna a diffondersi negli States. Infatti nella giornata di ieri ci sono stati ben 58.539 nuovi casi. Ancora oggi, nonostante il boom di casi in India e Brasile, gli Usa sono ancora al primo posto per numero di casi totali. Ad oggi, il paese ha oltre 7,75 milioni di casi e ben 214mila decessi.

Black Americans have seen the lowest unemployment rates and lowest poverty rates in our Nation's history under President @realDonaldTrump! pic.twitter.com/qmSIZK0wMg — The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020

L.P.

