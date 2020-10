Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è tornato a parlare della pandemia da coronavirus che ha provocato molti danni a livello sociale

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 alla Farnesina. Il grillino è tornato a parlare del coronavirus e dell’esigenza di trovare un vaccino che rimane “la prima sfida” insieme a quella di sconfiggere la pandemia.

Riguardo ad un antidoto la premura è che vi sia una distribuzione “equa e sostenibile”. Ora, però, occorre “velocizzare ricerca e sviluppo”. Il ministro poi sottolinea come “difendere la salute degli altri è giusto, ma significa anche proteggere la nostra di salute” e ribadisce come l’Italia sia in campo per consentire un “equo accesso del vaccino a 92 Paesi a medio e basso reddito”.

La pandemia ha innegabilmente “dilatato disparità e diseguaglianze, messo in discussione processi di sviluppo ed inasprito fragilità”. La povertà rispetto all’anno scorso è aumentata: sono 71 milioni in più le persone sotto la soglia di agiatezza economica minima. Direttamente proporzionale è la crescita dell’insicurezza alimentare, tra le sfida più importanti per il governo.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Sileri avverte: “Probabili lockdown a livello locale”

Di Maio sui flussi migratori: “Quelli irregolari sono una minaccia”

“I flussi migratori irregolari sono una seria minaccia alla stabilità dei nostri Paesi e dell’intera regione. Serve uno sforzo comune e condiviso per affrontare la questione”. Questo quanto detto da Luigi Di Maio al termine dell’incontro con l’omologo collega del Marocco, Nasser Bourita. “C’è soddisfazione per la collaborazione esistente tra i due Paesi in materia migratoria” e ha sottolineato che “l’Italia non farà mai mancare alle autorità marocchine la propria piena collaborazione per contrastare le reti criminali e di trafficanti di esseri umani, lavoreremo anche per ottenere dall’Ue un maggior sostegno politico ed economico ai Paesi nord africani”.

LEGGI ANCHE—> Nuovo Dpcm, parla Conte: “Mascherine sempre, anche in casa”