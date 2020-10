Coronavirus, Von Der Leyen in isolamento: primo test negativo

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, è in isolamento per aver partecipato ad una riunione in cui era presente una persona positiva: il primo test è risultato negativo

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, è in isolamento per aver partecipato martedì scorso ad una riunione con una persona positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è lei stessa tramite un post sul proprio profilo Twitter. Giovedì scorso la donna si è sottoposta al primo test che ha dato esito negativo ed ora è in attesa degli esiti del secondo.

Venerdì scorso tra la Von Der Leyen ed il premier inglese Boris Johnson si è tenuto un videocolloquio che ha portato alla decisione di estendere per un ulteriore mese il negoziato sulla Brexit. Entrambi le parti sono d’accordo di dover trovare un’intesa su una regola che definisca i rapporti tra Londra e Bruxelles sul piano economico, scientifico, militare e culturale. Si deve evitare a tutti i costi un ‘no deal’, cioè un’assenza di accordi dopo il 31 dicembre (data di uscita del Regno Unito dall’Ue), che produrrebbe conseguenze disastrose. Tra le parti sussiste un dialogo aperto che fa ben sperare in vista delle prossime settimane.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020