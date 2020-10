Napoli, UFFICIALE: l’esito dei tamponi effettuati oggi

Il big match della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, in programma domani sera alle ore 20:45, dovrebbe disputarsi regolarmente. Dopo la positività del centrocampista Zielinski al Coronavirus si temeva il peggio e, invece, per il momento la situazione in casa partenopea sembra tranquilla. Ecco infatti la nota ufficiale apparsa proprio in questi istanti sull’account Twitter del club azzurro: “Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina al gruppo squadra della SSCN. Si comunica che 4 tamponi devono ancora essere processati e saranno pronti più tardi“.