Roma, pestano un ragazzo perchè non invitati alla festa: tre arresti. La vittima di 28 anni ha perso un occhio per l’aggressione ricevuta

Un’altra aggressione ai danni di un ragazzo balza sulle prime pagine di cronaca nelle ultime ore. Il fatto in realtà risale allo scorso luglio, prima dell’omicidio di Willy Monteiro a Paliano e riguarda un giovane di 28 anni di Ladispoli. Il ragazzo era stato picchiato davanti alla sua ragazza a Civitavecchia per un futile motivo. Tre pugili infatti avevano deciso di picchiarlo per non essere stati invitati alla sua festa. La vittima ha perso un occhio a causa dei danni subiti quella sera e ha dichiarato di conoscere i responsabili dell’assalto. Si tratta di due fratelli e del cognato, tutti iscritti alla stessa palestra di pugilato del 28enne.

Emanuele Orefice (33 anni), il fratello Vincenzo Orefice (di 22) e Maximiliano Sebastian Paolella, 33enne di origine argentina, erano tutti di Ladispoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Palloni per i detenuti di Poggioreale, il bel gesto dell’Associazione Un’Infanzia da Vivere

Roma, pestano un ragazzo perchè non invitati alla festa: tre arresti a Ladispoli

Le forze dell’ordine hanno accertato anche la complicità della sorella degli aggressori, presente quella sera a Civitavecchia. Le indagini erano partite a fine luglio dopo la denuncia presentata dalla vittima. Nella ricostruzione della storia gli inquirenti hanno identificato il ruolo della ragazza. E’ stata lei ad avvisare i fratelli dopo aver incontrato il 28enne in compagnia della fidanzata. Sembra infatti che i due avessero dei conti da regolare per non essere stati invitati ad una festa organizzata dalla vittima. Una volta arrivati sul posto hanno iniziato a picchiarlo mentre la sorella impediva alla compagna di intervenire in suo aiuto.

Uno degli aggressori era noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, contro il patrimonio e per uso di stupefacenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus Lazio, obbligo di mascherine all’aperto: firmata l’ordinanza