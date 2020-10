Federica Pellegrini ha pubblicato una foto che ha spiazzato tutti i suoi followers. La nuotatrice è incinta?

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni, fashion blogger e imprenditrice Italia, moglie del noto cantautore rapper Fedez, aveva pubblicato una foto sui Instagram che ha riempito di gioia i suoi followers.

La diva di Instagram aveva postato una foto che ritraeva suo figlio Leone con un’ecografia in mano. Era la prima foto del suo secondogenito. Infatti, la Ferragni aveva scritto sotto al post pubblicato lo scorso 1 ottobre: “Our family is getting blogger. Leo is going to become a little brother”.

Con questo post e con questa frase Chiara Ferragni ha reso pubblico il suo stato d’attesa e confermato le voci che nei giorni scorsi avevano divampato le pagine dei social. A creare tanto fervore una foto dove si vedeva un leggero aumento di volume della pancia della fashion blogger.

Federica Pellegrini e quella foto dubbia: followers spiazzati

Federica Pellegrini, nuotatrice italiana vincitrice della medaglia d’oro olimpica di Pechino, sul suo profilo Instagram ha condiviso un post che ha lasciato col dubbio i suoi followers.

Uno degli ultimi post pubblicati da Federica Pellegrini ritrae il sue ventre. Una foto normale ma a insospettire il mondo dei social è la frase con la quale la nuotatrice accompagna il post: “Centro nevralgico del mio mondo”.

I fan hanno sospettato che la Pellegrini fosse incinta, ma lei immediatamente ha commentato: “Perché l’ombelico ce l’hanno solo le donne incinte?”

Questa risposta non ha placato il mondo dei social che hanno associato a questo post un altro dove la nuotatrice vincitrice dell’oro olimpico di Pechino beve uno yogurt.

Sotto questo post scrive: “Nuovo inizio, stesse abitudini. Continuo a nuotare e a prendermi cura del mio corpo”. A confermare e ad aumentare le voci sul suo possibile stato interessante l’aggiunta degli emoji dei biberon.

Inoltre al dito si può notare un anello che ai followers più attenti ha dato l’impressione di nozze imminenti per la nuotatrice italiana che potrebbe essere in attesa.