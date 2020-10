Lazio, Zingaretti ha parlato della situazione relativa al Covid-19 in italia e in particolare nella regione, ammettendo la sua preoccupazione.

Il Covid-19 non andrà via facilmente dalle nostre menti. La malattia di Wuhan, infatti, ha fatto un numero di infetti veramente molto alto e ha colpito con brutalità e velocità l’intero pianeta. L’Italia è stata una delle prime nazioni in cui è attecchito dopo l’esplosione dei contagi in Cina, e ancora oggi è un problema molto grave. La situazione è senza dubbio difficile e prendere alla leggere quello che in questo momento sta accadendo potrebbe compromettere per sempre in modo decisivo tutti gli sforzi fatti per cercare di arginare la malattia che è nata nei mercati della carne di Wuhan. La situazione non è assolutamente facile e per questo si sta parlando con frequenza sempre maggiore di tornare ad aumentare le imposizioni ai cittadini. In particolare alcune regioni, tra cui la Campania, sono tornate ad uno stato di mascherina obbligatoria, anche all’aperto. Zingaretti ha parlato della regione Lazio proprio di questo argomento.

Lazio, Zingaretti: “Mascherine obbligatorie all’aperto? Ci pensiamo”

Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato della situazione relativa al Covid-19 e ai contagi che aumentano sempre di più. L’uomo è stato intervistato al margine di una riunione e ha parlato proprio della possibilità di adottare delle misure più restrittive. Tra queste, ovviamente, la possibilità di tornare all’obbligo delle mascherine anche all’aperto, cosa che in questo momento è soltanto suggerita. “E’ una delle ipotesi che stiamo studiando, confermo”, ha detto il numero uno della regione. “Se siamo preoccupati? Io non ho mai smesso di esserlo!”, ha detto confermando il fatto che serve un’altissima soglia di attenzione e di allerta per i temi legati alla lotta al Covid-19.

