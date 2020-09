Lazio-Atalanta 1-4: highlights, voti e tabellino

Stasera è andato in scena il match tra Lazio ed Atalanta all’Olimpico valevole come recupero della prima giornata di Serie A: highlights, voti e tabellino

Quello tra Lazio ed Atalanta è stato l’ultimo dei tre match di oggi, valevoli per il recupero della prima giornata di Serie A. Gli orobici partono subito bene con un gol di Robin Gosens che sfrutta al meglio un pallone vagante in area e si fa beffe di Strakosha. Dopo ulteriori 22 minuti di pressing asfissiante dagli ospiti, arriva il raddoppio con Hans Hateboer che conclude in rete dopo un ottimo servizio di Gosens. Al 34′ la Lazio spreca la possibilità di accorciare le distanze dopo la traversa di Immobile. Al 42′ Gomez cala il tris dopo aver dribblato Patric ed Acerbi. Il primo tempo si chiude con il totale dominio nerazzurro. A ritorno in campo è ancora l’Atalanta a guidare il match, anche se al minuto 58 Milinkovic-Savic serve Caicedo con un gran cross e l’ex Espanyol fa 1-3. Il poker dell’Atalanta arriva con la doppietta di Gomez al 61′ che chiude definitivamente una partita a senso unico. Il gruppo di Gasperini inizia come ha finito, stravincendo. Con queste premesse l’obiettivo scudetto non appare più così tanto un’assurdità.

Lazio-Atalanta: tutti i voti, il tabellino e gli highlights

MARCATORI: 10′ Gosens (A), 32′ Hateboer (A) 41′ e 61′ Gomez (A), 57′ Caicedo (L).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 5; Patric 4.5, Acerbi 5.5, Radu 5 (dal 13′ st Bastos 6); Lazzari 5 (dal 25′ st A. Anderson 5.5), Milinkovic 6 (dal 25′ st Akpa Akpro 6), Leiva 5 (dal 4′ st Cataldi 5.5), Luis Alberto 5.5 (dal 25′ st Escalante 5.5), Marusic 5; Caicedo 6, Immobile 5. Allenatore: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Palomino 6, Djimsiti 6 (dal 1′ st Romero 6); Hateboer 7, Pasalic 6.5 (dall’11’ st De Roon 6), Freuler 6, Gosens 8 (dal 45′ st Mojica sv); Malinkovskyi 6.5; Gomez 8.5 (dal 36′ st Muriel sv), Zapata 5.5 (dal 37′ st Lammers sv). Allenatore: Gasperini.

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Lazio-Atalanta >>>