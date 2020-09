Novità importanti sul fronte mercato rossonero. Rocco Commisso ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno sperare i tifosi rossoneri.

Il Milan del post lockdown continua a sorprendere per qualità di gioco e intensità. Tutti elogiavano Zlatan Ibrahimovic per aver indirizzato sulla retta via il gruppo di giovani rossonero, ma bisogna complimentarsi anche con Stefano Pioli.

Sempre messo in discussione e a un passo dall’addio, il tecnico rossonero è riuscito a lavorare sempre con calma olimpica. Sempre con la stessa è riuscito a plasmare con le sue idee di calcio questo gruppo di giovani talenti che nella ripresa di campionato hanno stupito e zittito tutti gli haters.

Nella sessione di calciomercato estiva i dirigenti rossoneri hanno puntellato la rosa con rinforzi di tutto rispetto: Sandro Tonali, Brahim Diaz e l’ultimo arrivato Jens Petter Hauge.

L’attaccante norvegese, ex Bodø/Glimt, ha stregato la dirigenza meneghina che ha voluto acquistarlo per colmare il gap lasciato da Zlatan Ibrahimovic (positivo al covid insieme a Duarte) e Ante Rebic infortunatosi nel corso della gara contro il Crotone.

Oltre all’attacco, i rossoneri necessitano di rinforzare la difesa. Alessio Romagnoli non ha ancora recuperato dall’infortunio, mentre Musacchio svolge ancora lavori individuali. Leo Duarte dopo essersi ripreso dall’ultimo infortunio è risultato positivo al covid e in rosa c’è emergenza difensori.

Calciomercato Milan, Commisso svela: “Ci sono alcune trattative in corso”

Il Milan ha bisogno di rinforzi, ma tutto dipenderà dalla gara contro il Rio Ave in Europa League. In caso di vittoria i rossoneri effettueranno uno sforzo sul mercato.

Stefano Pioli ha chiesto Nikola Milenkovic e Federico Chiesa, rispettivamente difensore centrale e attaccante in forza alla Fiorentina. L’Inter è sulle tracce del primo, mentre la Juventus sul secondo.

Pochi istanti fa, all’uscita del Centro Sportivo Astori di Firenze, il patron Viola Rocco Commisso ha rilasciato dichiarazioni che fanno sperare i tifosi rossoneri. La possibile cessione in extremis di Federico Chiesa e Nikola Milenkovic.

Il Presidente della Fiorentina ha sottolineato che manca davvero poco alla chiusura del calciomercato e che al momento “ci sono alcune trattative attive”.

