Ricette top: come preparare un gustoso riso delicato

Una ricetta facile e veloce per preparare un gustoso riso delicato che si addice a qualsiasi palato. Vediamo come prepararlo

Un primo piatto leggero, ideale per chi ha deciso di tenersi in forma. Facile e veloce da preparare, è adatto ad ogni singolo palato. Ingredienti semplici e genuini, preparare il riso delicato sarà un gioco da ragazzi: facile e veloce. Vediamo come prepararlo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

300 g di riso

2 finocchi

1 petto di pollo

1 cipolla

1/2 bicchiere di vino bianco secco

1 litro di brodo

30 g di burro

grana grattugiato

sale

Procedimento per preparare un gustoso riso delicato

Un primo piatto semplice e veloce da preparare. Gustoso e genuino, con ingredienti adatti a chiunque, anche a chi vuole mantenere la linea. Per preparare un riso delicato, partire pulendo i finocchi, eliminando le foglie più esterne e lavandoli bene. Dopodiché tagliare i finocchi in sottili spicchietti. A questo punto, pulire il petto di pollo dalle pellicine ed ossicini, quindi tritarlo grossolanamente. Tagliare una cipolla, molto sottile, e farla rosolare dolcemente con del burro, in una padella larga. Aggiungere i finocchi ed il pollo, facendo insaporire e rosolare a fuoco lento. Bagnare con un po’ di vino bianco e lasciar evaporare.

Salare e pepare a proprio piacimento, quindi cuocere per almeno mezz’ora, aggiungendo un mestolo di brodo. I finocchi dovranno risultare quasi sfatti. Scolare il soffritto, aggiungere il riso e farlo impregnare di condimento. A questo punto spruzzare con un po’ di vino bianco e continuare la cottura aggiungendo poco alla volta brodo caldo per 15-20 minuti. Prima di togliere il riso dal fuoco, mantecarlo con una noce di burro ed il grana, quindi mescolare bene e servire.

