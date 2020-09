Lockdown ad Aidomaggiore in Sardegna, chiusura totale fino al 2 ottobre

Un comune della Sardegna, precisamente Aidomaggiore, è stato posto in lockdown da oggi 26 settembre e fino al 2 ottobre prossimo

Il comune di Aidomaggiore, in Sardegna, è stato posto in stato di lockdown a causa dei troppi contagi emersi in questi giorni. La quarantena sarà in vigore da oggi 26 settembre e fino al 2 ottobre prossimo.

I cittadini in questo periodo potranno uscire solo per motivi di stretta necessità od urgenza. Saranno chiuse anche le attività commerciali tranne che rivenditori di alimentari e materiali di prima necessità (farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini). L’ordinanza è stata disposta dalla vice sindaca Maria Lourdes Pala, che sta sostituendo il sindaco positivo al Covid e in isolamento.

Aidomaggiore in lockdown, l’ordinanza

L’ordinanza firmata dalla vice sindaca scatta a mezzanotte e vedrà impegnate le forze di polizia sul territorio per i dovuti controlli. La decisione è stata presa a causa del “peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 – secondo quanto scritto nel provvedimento – che ha fatto registrare, alla data odierna, due casi nel Comune di Aidomaggiore e, numerosi cittadini sono in attesa di effettuare il tampone naso-faringeo, poiché venute a contatto con soggetti positivi”.

