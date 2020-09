Regina del web che da bambina era uguale a sua figlia: la riconoscete?

Una somiglianza quasi impressionante. Se le figlie femmine, di norma, somigliano ai papà di certo è l’eccezione che conferma la regola

Basterebbe questa foto per capire di chi parliamo perché non solo è identica ad oggi, ma è anche uguale alla figlia. Showgirl, modella argentina, moglie dell’ex bomber dell’Inter attualmente in forza al PSG. Avete capito di chi parliamo? È Wanda Nara la bambina in foto. In compagnia di sua sorella Zaira, la bellissima agente ha gli stessi tratti di adesso. Occhioni grossi, timido sorriso e capelli sempre in ordine: cosa cambia dalla Wanda di oggi? Soltanto qualche anno in più.

LEGGI ANCHE > > > Viso dolce da bambina, oggi attrice e Miss Italia: l’avete riconosciuta?

La cosa ancor più sorprendente è che di consueto, le figlie femmine sono sempre identiche al papà. La figlia di Wanda Nara e Mauro Icardi, Francesca, è invece identica alla mamma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta invoca l’aiuto dei fan, ma tutti guardano altrove – FOTO

Wanda Nara e sua figlia Francesca: le polemiche

Francesca Icardi Nara è la figlia della showgirl argentina Wanda Nara e suo marito, nonché assistito, Mauro Icardi, attaccante del PSG. L’assurda somiglianza tra le due è evidente, anche adesso che la Nara ha 33 anni, nonostante sia palese sin da bambine. Tuttavia, nei confronti di Francesca, piccola di 5 anni, sono nate alcune polemiche. La famiglia Icardi-Nara ha scelto, da sempre, di pubblicare senza censure i propri figli sui social e questo, evidentemente comporta delle conseguenze.

In particolare Francesca ama truccarsi e realizza video, autonomamente, su come truccarsi. Wanda Nara è solita condividere i video di sua figlia e questo scaturisce non poche polemiche. “A 5 anni già si trucca, a 20 cosa farà?”, molti utenti condividono lo stesso pensiero. Francesca resta una bellissima bambina di 5 anni che fa ciò che ama e su questo nessuno potrà mai sindacare nulla.

NON PERDERTI > > > Diletta Leotta zittisce tutti: fan spiazzati – FOTO