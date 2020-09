Diletta Leotta invoca l’aiuto dei fan, ma tutti guardano altrove – FOTO

Diletta Leotta invoca l’aiuto dei fan, ma tutti guardano altrove come si vede nella Storia pubblicata in queste ore dalla bella siciliana.

E’ la regina incontrastata del momento e Diletta Leotta ormai non ha più bisogno di presentazioni. La bellissima conduttrice di DAZN vanta al momento la bellezza di 7,1 milioni di follower su Instagram dove continua a deliziare tutti grazie al suo corpo mozzafiato e al suo sguardo ipnotico.

Le Foto della bellissima Diletta riscuotono sempre un grandissimo successo, ma adesso è una Storia appena pubblicata su Instagram a catturare l’attenzione del popolo maschile dei social network. Una Storia, in cui per l’ennesima volta la ragazza catanese conferma di avere un fascino unico e inconfondibile.

Diletta Leotta, che successo l’ultima Storia su Instagram

Nella Storia in questione, Diletta Leotta si rivolge al pubblico di Instagram e chiede: “Ragazzi, dovete aiutarmi a trovare l’uomo power, io sto continuando a cercarlo“. Una richiesta particolare che, però, non viene colta dai suoi fan, la cui attenzione è tutta rivolta sulla mise della bionda siciliana. Diletta, infatti, indossa una canotta bianca particolarmente scollata e degli shorts di jeans cortissimi, che mettono in risalto le sue bellissime gambe. Una mise provocante e al contempo intrigante, che ha fatto letteralmente impazzire il popolo maschile di Instagram. Ecco la Storia pubblicata in queste ore da Diletta Leotta sulla propria pagina Instagram:

