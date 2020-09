Balla sulla bara al funerale del compagno, è polemica sui social

Su Twitter è stato diffuso un video in cui si vede una donna che al funerale del compagno inizia a ballare sopra la sua bara. Un gesto che ha diviso il web.

Dover partecipare al funerale di una persona cara, è una delle cose più tristi e dolorose che possono capitare nella vita di una persona. Anche se naturalmente, ognuno di noi metabolizza il lutto in modi diversi. In alcune parti del mondo ad esempio, si tende a celebrare la scomparsa di una persona cara festeggiando. In Occidente invece, la morte prevede un rituale basato sul dolore e il raccoglimento.

Una vicenda accaduta di recente in Ecuador sta facendo molto discutere. Durante il funerale di un uomo di 38 anni chiamato Marlon Mero Qujijie è accaduto un episodio che sta dividendo il web.

Balla sulla bara al funerale del compagno, più di 10 milioni di visualizzazioni

If yo girl don’t do this at yo funeral is she really yo girl? pic.twitter.com/TxbYLkm661 — DreadChapo.com (@OutSmokeChapo) September 14, 2020

È accaduto infatti che durante la celebrazione, una donna sia d’improvviso salita sulla bara del defunto iniziando a ballare l’ormai famoso twerk, sdoganato in Italia da Elettra Lamborghini. La donna ha iniziato a saltare sulla bara e a twerkare con in sottofondo una canzone del musicista reggaeton Emicidues chiamata “Ella Quiere Hmm..Haa..Hmm”. L’intera scena è stata filmata e poi condivisa su Twitter.

Il video dura in tutto 24 secondi e la protagonista è la compagna della persona deceduta. La donna danza come se si trovasse ad una festa e a un certo punto da anche un bacio al vetro in cui è rinchiuso il suo innamorato senza vita. Il video ha raccolto più di dieci milioni di visualizzazioni. Alcuni hanno apprezzato il gesto, considerandolo un momento profondo e romantico. Altri utenti si sono invece profondamente indignati, ritenendola una scena di cattivo gusto e che manca di rispetto alla persona scomparsa.

