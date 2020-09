Tamponamento tra tram a Roma: ci sono diversi feriti 

Tamponamento tra tram a Roma: è successo ieri sera in piena città. Fortunatamente non ci sono vittime ma si registrano diversi feriti per cause ancora da accertare.

Grosso spavento ieri sera a Roma per un tamponamento tra due tram. L’incidente è avvenuto in piena città, a via Prensetina all’altezza di Largo Irpinia a Roma, per motivi ancora da accertare. Fortunatamente non si registrano vittime, mentre sono state 12 le persone rimaste ferite nello scontro. Di queste otto sono state ricoverate in codice verde, appena una in codice giallo. Sono stato portati in vari ospedali della Capitale, come il Vannini, il Policlinico Casilino, il Santo Spirito e il Campus Biomedico.

Tamponamento tra tram a Roma: diversi feriti

Lo scontro, secondo quanto si apprende, è avvenuto tra i mezzi delle linee 5 e 19 in direzione Centocelle. Sul posto, oltre ai tanti soccorsi medici, sono giunti anche i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli agenti del V gruppo Prenestino a cui ora sono affidati i rilievi. Stando a quanto finora ricostruito, sarebbe stata una frenata improvvisa di uno dei due mezzi a causare il sinistro. Quello antecedente, senza accorgersi della presenza di un altro alle spalle, si sarebbe assestato di sbotto generando poi l’inevitabile tamponamento.

Si tratta tuttavia di un evento nella Città Eterna. Come infatti riporta l’Istat, sono pochi gli incidenti relativi ai tram in città. Se ne sono registrati appena 11 quest’anno, a differenza per esempio degli 84 addirittura calcolati a Milano e i 45 a Torino. Contesti altrettanto importanti ma nonostante tutto meno trafficati di Roma.

