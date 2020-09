Lecce, duplice omicidio: tra le vittime un noto arbitro

Lecce, duplice omicidio in setrata con molti punti ancora da chiarire. Una delle vittime è Daniele De Santis, noto arbitro nazionale

Drammatico episodio di cronaca nella serata di oggil. 21 settembre, a Lecce. I cadaveri di due persone, un uomo e una donna, sono stati rinvenuti condiverse ferite sulle scale di un condominio in via Montello quasi all’incrosio con strada viale Gallipoli, zona della stazione ferroviaria.

Le vittime sono un uomo e una donna: lei si chiamava, secondo le prime agenzie, Eleonora Manta. Lui invece è un nome conosciuto soptrattuittop nel mondo del calcio. Perché Daniele De Santis, arbitro della sezione di Lecce, nel recente padssato era arrivato anche in Serie B e nell’ultima stagione ha diretto molte gare in Serie C.

Sul posto sono arrivate immediatamente alcune pattuglie della Polizia e i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce. Successivamente anche Leonardo Leone De Castris, procuratore della Repubblica di Lecce che coordinareà le indagini.

Le urla e poi i due morti, sull’episodio di sangue indaga la Procura di Lecce

Quando i sanitari e le forze dell’ordine sono arrivati sul posto il dramma era già concluso e non hanno potuto far altro che decretare la morte delle due persone coinvolte. Secondo alcune testimonianze ci sarebbero state delle urla violente, forse a causa di una lite, ma non è ancora chiaro cosa sia successo dopo.

Secondo alcune voci, tutte da verificare, un uomo sarebbe stato visto allontanarsi dal luogo della tragedia con un coltello insaguinato in mano. Per questo sarebbero già stati predisposti posti di blocco e squadre per le ricerche in città al fine di individuare il presunto killer. Dalle prime frammentarie informazioni, il condominio nel quale si è consumata la tragedia è quello nel quale viveva De Santis. Una delle piste potrebbe essere quella passionale, ma al momento sono aperte tutte le ipotesi investigative.