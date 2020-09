Ecuador, il vulcano Sangay erutta: ceneri su sei province

In Ecuador il vulcano Sangay ha intensificato la propria attività eruttiva creando una colonna di lapilli e ceneri alta circa 10 chilometri: ricoperte sei provincie del paese

Nelle ultime ventiquattro ore in Ecuador il vulcano Sangay ha intensificato la intensificato sensibilmente la propria attività eruttiva. Questo ha visto il crearsi di una colonna di lapilli e ceneri, le quali hanno ricoperto sei province del paese, alta circa 10 chilometri. E’ scattato immediatamente l’allarme per coltivazioni, bestiame e riserve idriche.

L’istituto geofisico dell’Ecuador, in una conferenza stampa, ha spiegato che il Sangay, altro oltre 5 mila metri, è il più attivo tra i vulcani del paese. A contribuire il risveglio dell’attività eruttiva, diverse scosse di terremoto.

LEGGI ANCHE—> Tasmania, settanta balene spiaggiate: via ai soccorsi

Ecuador, erutta il vulcano Sangay: chiuso l’aeroporto della capitale

Il Servizio nazionale di gestione dei rischi e delle emergenze (Sngre) ha confermato la quantità di ceneri che ha colpito circa 40 cantoni delle province di Chimborazo, Bolívar, Guayas, Los Ríos, Manabí e Santa Elena.

Il direttore del Sngre, Rommel Salazar, ha spiegato: “Ad ora non abbiamo notizie riguardo morti o feriti”. Sono state poi chieste misure di emergenze riguardo la protezione delle riserve idriche, l’alimentazione degli animali e la restrizione in merito alla riapertura di attività commerciali ed all’aria aperta. Parte delle ceneri si sono riversate anche sulla pista dell’aeroporto di Guayaquil, la capitale del paese, costringendo alla chiusura per sette ore.

LEGGI ANCHE—> Spagna, a Madrid nuovo lockdown per oltre 850 mila persone