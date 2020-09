Covid-19, l’infettivologo: “Possibili lockdown circoscritti in casi estremi”

Covid-19, i numeri in rialzo sono gli effetti delle vacanze all’estero. E per evitare il peggio con le scuole, adesso, c’è un solo modo. Ne parla il dottor Giuseppe Ippolito al Corriere della Sera oggi in edicola.

Coronavirus, sale ancora la curva epidemiologica in Italia. E’ l’inevitabile frutto della ripartenza generale, della riapertura dei confini e soprattutto delle vacanze all’estero. Ma non è ancora tutto, come riferisce il dottor Giuseppe Ippolito. Il bilancio finale di tutto questo, riferisce il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani e componente del Comitato tecnico scientifico, lo vedremo infatti solo tra qualche settimana anche se i bollettini iniziano già a fornire indicazioni.

Covid-19, parla il dottor Ippolito

E a preoccupare ora sono le scuole. “In effetti stiamo assistendo da qualche settimana ad un incremento significativo dell’età mediana alla diagnosi”, aggiunge l’esperto. Sia per i bambini che potrebbero contagiarsi, ma anche per le famiglie che a ritrovo potrebbero infettarsi tra cui soprattutto gli anziani. L’unico rimedio è il seguente: “È un nuovo patto tra generazioni: i giovani debbono essere prudenti a scuola rispettando le regole e mantenere le misure tornando a casa quando non è possibile un adeguato distanziamento”.

Quel che è certo, stando a quanto riferito anche dal Premier Giuseppe Conte, è che non vi saranno nuovi lockdown in caso di criticità. La nuova soluzione, adesso, ce la spiega il dottor Ippolito: “In tutto il mondo si stanno attuando lockdown circoscritti ad aree limitate in presenza di segnali di allerta che indicano un aumento rilevante della trasmissione locale”. Dunque chiusure parziali e delimitate a uno specifico territorio a rischio, non più chiusure totali come avvenuto a marzo scorso.

