Usa, muore Ruth Bader Ginsburg: icona liberale e titano della giustizia

Si è spenta all’età di 87 anni Ruth Bader Ginsburg, icona della giustizia e del mondo liberale. Numerosi gli omaggi, dalla Clinton alla Pelosi, fino a Trump.

Giornata di lutto per gli Usa, che piangono la scomparsa di Ruth Bader Ginsburg. L’icona liberale e famosa titano della giustizia è scomparsa all’età di 87 anni. Negli anni, la figura di Ginsburg ha ricoperto la figura dell’architetto legale diventatndo un vero e proprio simbolo per la lotta per i diritti delle donne e l’emancipazione femminile negli anni Settanta.

Anche la Casa Bianca ha cercato di omaggiarla, tenendo le bandiere a mezz’asta al di fuori dell’abitazione residenziale. La prima a commentare la scomparsa della Ginsburg è stata Nancy Pelosi, speaker della Casa Bianca. Pelosi ha ricordato quanto Ruth incarnava la figura della giustizia, genialità e bontà. Per la speaker, la perdita è un duro colpo per la democrazia americana, visto i valori incarnati dalla sua figura.

Ruth Bader Ginsburg embodied justice, brilliance and goodness. Her passing is an incalculable loss for our democracy and for all who sacrifice and strive to build a better future for our children. pic.twitter.com/BufY4jXPR8 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 19, 2020

Per celebrare la scomaprsa dell’icona statunitense, sono state richieste le bandiere a mezz’asta anche a Capitol Hill. Dopo il messaggio della Pelosi, sono arrivati i messaggi di cordoglio anche dal presidente Donald Trump, Hilary Clinton, Joe Biden e tante altre figure importanti negli Usa.

Addio a Ruth Bader Ginsburg: i messaggi di condoglianze

Dopo la notizia della scomparsa di Ruth Bader Ginsberg, sono diversi i messaggi di condoglianze alla famiglia dell’icona americana. Infatti uno dei primi è stato il presidente Donald Trump, che sul suo attivissimo profilo Twitter ha scritto: “Sono dispiaciuto, era un donna formidabile“. In un tweet successivo, Trump ha deginito la Ginsberg come “Titano della legge“.

Statement from the President on the Passing of Supreme Court Associate Justice Ruth Bader Ginsburg pic.twitter.com/N2YkGVWLoF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2020

Dopo il messaggio di Trump è arrivato anche il messaggio di condoglianze di Joe Biden. Il candidato dem ha infatti ricordato le lotte della Ginsberg per i diritti delle donne. Poi successivamente, Biden ha ricordato che l’America ha perso una delle giudici più importanti che ha servito alla Corte Suprema.

Infine anche Hilary Clinton ha voluto celebrare la vita dell’icona di Giustizia. Infatti l’ex first lady ha ricordato come le lotte della Ginsberg hanno spianato la strada alle donne. Infine la CLinton ha affermato che molto probabilmente, non ci sarà più una donna come Ruth Bader Ginsberg.

L.P.

