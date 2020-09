Latina, 17enne aggredita da un gruppo di giovani: le sue condizioni

A Latina, una 17enne è stata aggredita da un gruppo di giovani dopo un litigio nato seconda la ragazza per dei motivi molto banali. È stata trasportata in ospedale.

È stata aggredita da alcuni ragazzi a seguito di una lite. È poi caduta e ha sbattuto la testa per terra anche se fortunatamente sta bene. Si tratta di una ragazza di 17 anni. Alla polizia ha raccontato in seguito che i giovani l’hanno spintonata a seguito di un litigio nato per motivi molto banali. Una discussione che è degenerata e ha portato i ragazzi in questione ad aggredire prima verbalmente e poi fisicamente la giovane. Dopo una segnalazione giunta alla sala operativa, sul posto è intervenuta la Squadra Volante di Latina che ha trovato la ragazza in compagnia di un’amica e del padre.

Latina, 17enne aggredita: il padre ha deciso di sporgere denuncia

Subito dopo sono arrivati anche gli operatori del 118 che hanno deciso di portarla in ospedale per ulteriori accertamenti. Trasportata al Santa Maria Goretti di Latina, è stata medicata ma per fortuna non ha riportato nessun tipo di ferita grave. Il padre ha deciso di sporgere denuncia e adesso gli agenti stanno cercando di identificare e rintracciare i ragazzi che si sono resi protagonisti di questo spiacevole e pericoloso gesto. Per il momento però, le forze dell’ordine fanno sapere che nessuno è stato ancora ritrovato. Sembra che il gruppo sia riuscito a dileguarsi e a fare perdere le sue tracce molto prima dell’arrivo della Polizia sul luogo.

